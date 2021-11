Arisa, dopo questa foto... clamoroso a Domenica In: le indiscrezioni dal cuore della Rai

12 novembre 2021 a

Si scaldano i motori in vista di domenica per il ritorno di Mara Venier, in onda su Rai 1, con il suo intramontabile Domenica In, a partire dalle 14. Come sempre, un viaggio tra emozioni, interviste, pandemia e leggerezza, un mix, un po' di tutto, così come deve essere il classico contenitore della domenica.

E TvBlog anticipa che cosa ci proporrà la mitica Zia Mara. Si partirà ovviamente dal consueto segmento dedicato al Covid: tra gli ospiti Pierpaolo Sileri, Francesco Le Foche, Ilaria Capua ed Alessandro Sallusti.

Dunque si passerà alla musica, con una lunga intervista ad Arisa, dunque una sua esibizione. La stessa Arisa che negli ultimi tempi, sui social, ha deciso di mostrarsi così come non aveva mai fatto negli anni precedenti: spregiudicata, svestita, provocante. E le ultime foto, pubblicate soltanto ieri, giovedì 11 novembre, e che potete vedere qui sotto stanno lì a dimostrarlo.

Dunque a Domenica In una pagina dedicata a Pierfrancesco Pingitore, il creatore del Bagaglino. Quindi tra gli ospiti ecco l'attrice Valeria Fabrizi. E ancora, il ritorno di Pierpaolo Pretelli, che si esibirà nelle vesti di John Travolta in uno sketch in stile Febbre del sabato sera. L'appuntamento, come detto in premessa, è per domenica.

