Arisa, sotto la pelliccia niente: si apre, una "visione" esplosiva

L'ha fatto di nuovo, Arisa. Ooops, I did it again, come cantava Britney Spears una ventina di anni fa. La cantante abruzzese, al secolo Rosalba Pippa, sta vivendo un momento d'oro in tv, in studio di registrazione e pure sui social. Il suo ultimo singolo, Altalene, è già sulla bocca di tutti per il suo testo ricco di maliziosi doppi sensi e riferimenti espliciti a una relazione fatta di corna, carnalità e consapevole sottomissione.

Cinquanta sfumature di Arisa o giù di lì, insomma. D'altronde la concorrente di Ballando con le stelle da tempo si sta sempre più affrancando dall'immagine naif e romantica che la caratterizzava,soprattutto sul palco del Festival di Sanremo. Aggressiva, sfrontata, sensuale e sicura di sé. Un po' contraddittoria e lunatica (l'ultimo album si chiama Psycho, non a caso), sempre auto-ironica, provocatoria. E Instagram è il "campo di gioco" ideale per chi ha questa attitudine.

Negli ultimi giorni, il profilo di Arisa è una sequenza di scatti e video strepitosi ed esplosivi. Body che "saltano", mettendo in mostra l'esuberante Lato A dell'artista, canottierine a rete trasparenti per un look a metà tra la Berlino di David Bowie e dei Depeche Mode e la Madonna più "sadomaso". E poi spunta un'altra foto: pelliccia nera e sotto niente, o quasi. Arisa, capello cortissimo tinto biondo e rosa, trucco che fa molto Anna Oxa degli esordi, corsetto e calze a rete con doverosa décolleté a piedi, con tacco infinito. E i fan, sui social, apprezzano coraggio e risultato.

