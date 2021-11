Le Iene, Bianca Berlinguer sbrocca contro sua figlia: "Imbecille, cretina, ti ammazzo con le mie mani"

13 novembre 2021 a

a

a

Brutto scherzo per Bianca Berlinguer. Le Iene, nella puntata di venerdì 12 novembre andata in onda su Italia 1, hanno tratto in inganno la conduttrice di CartaBianca. Come? Facendole credere che la figlia, Giulia Berlinguer, avesse comprato per tremila euro una patente falsa dall'influencer Damiano Coccia, detto "Er Faina". Inutile dire che la giornalista di Rai3 ha dato in escandescenze: "Una figlia cog***", ha iniziato a inveire una volta saputo il piano di Giulia.

Droga, escort e camorra: una trappola agghiacciante a Paola Ferrari, il terrore della conduttrice Rai | Video

Ma non è finita qui, perché in men che non si dica la Berlinguer ha sbotatto contro il complice Damiano: "Io adesso l'ammazzo quando arriva in casa, porta via quella patente che non ha fatto l'esame". E ancora: "Questa imbecille ha dato dei soldi per una patente falsa, ora è nei guai fino al collo, siamo alla follia, è una cosa da pazzi".

"Difficile andare avanti". Delitto di Meredith Kercher, Amanda Knox si confessa a Le Iene: "Io come Chico Forti"

La Berlinguer non si è placata nemmeno quando la figlia ha fatto il suo ingresso in casa: "Hai fatto una cosa illegale, sei perseguibile penalmente. Cretina, idiota che non sei altro". Poi di nuovo: "Cretina, imbecille che non sei altro". La sfuriata della giornalista è proseguita incessantemente, fino a quando - poco prima che denunciasse la figlia alle forze dell'ordine - la Iena Sebastian Gazzarrini l'ha fermata.

Salvini e Ghali dopo la rissa allo stadio? Colpaccio delle "Iene", un finale clamoroso

Qui il video dello scherzo de Le Iene a Bianca Berlinguer

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.