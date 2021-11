Striscia la Notizia, siluro contro Diletta Leotta: "Fuori le te***". Come la mostra, roba spinta

18 novembre 2021 a

a

a

Eccoci a Striscia la Notizia, la puntata del tg satirico è quella in onda su Canale 5 nella serata di ieri, mercoledì 17 novembre. Dietro al bancone la coppia composta da Roberto Lipari e Sergio Friscia, sui piccoli schermi di tutta Italia, invece, una delle più longeve rubriche della trasmissione ideata da Antonio Ricci: Fatti e Rifatti, lo spazio tutto dedicato ai ritocchi e ritocchini a cui si sottopongono vip e personaggi dello spettacolo.

E, suo malgrado, la protagonista di questa settimana di Fatti e Rifatti è Diletta Leotta, il volto di punta di Dazn, la nuova e biondissima (e bellissima) signora del calcio in Italia. Come sempre, il servizio si apre con una lunga carrellata di gaffe, momenti curiosi e particolarità che la riguardano. Si passa dallo studio di Verissimo alle dirette quotidiane su Radio 105. Poi anche i lontanissimi esordi di Diletta Leotta in veste di attrice, senza scordare le feroci imitazioni che la hanno presa di mira. E ancora, il coro che le dedicano allo stadio: "Fuori le te***, Diletta fuori le te***", a cui le risponde con un secco "no" con un gesto della mano.

Al termine della carrellata, inesorabile, ecco arrivare il verdetto del cosiddetto scanner-test, lo strumento con cui Striscia individua i ritocchini. Bene: labbra, seno e naso sarebbero stati ritoccati. E a conferma della teoria, Striscia propone alcune foto che oggettivamente lasciano ben poco spazio ai dubbi. Ma d'altronde, Diletta Leotta non ha mai nascosto di avere una qual certa inclinazione al ritocchino...

Striscia, Fatti e Rifatti su Diletta Leotta: qui il servizio

"Ma ti sei data una bella guardata?". Littizzetto, disastro in diretta con Lady Gaga: inchiodata da Striscia. Fazio muto? | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.