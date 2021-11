Che tempo che fa, Orietta Berti gela Fabio Fazio: "Osvaldo non c'è, ecco perché sono sola"

22 novembre 2021 a

a

a

"Osvaldo non è con te adesso?". Fabio Fazio domanda e Orietta Berti risponde, spiazzando tutti i presenti in studio a Che tempo che fa, su Rai3, e i telespettatori a casa: "No, no. Sono da sola, in giro per il mondo! Sto benissimo".

"Parole inaccettabili sul vaccino". La Lega travolge Fabio Fazio: la frase che gli costa carissima

Solita, straordinaria Orietta. Ovviamente, nessuna lettura maliziosa: Orietta e il marito Osvaldo formano una delle coppie più legate e indissolubili della canzone italiana, forse anche perché da sempre lontanissimi da vita mondana, gossip, prime pagine e pettegolezzi di corridoio. Una unione rinsaldata dal dramma del Coronavirus.

"Ma ti sei data una bella guardata?". Littizzetto, disastro in diretta con Lady Gaga: inchiodata da Striscia. Fazio muto? | Video

Qualche mese fa entrambi sono rimasti contagiati dal Covid e a farne le spese, come conseguenze fisiche, è stato soprattutto il consorte: "Osvaldo è stato molto male per il Covid, ha perso 16 chili, adesso ne ha ripresi cinque. Sta migliorando, cammina anche meglio. Domani festeggiamo 54 anni di matrimonio, ho ordinato la cena al ristorante. Per una volta non voglio cucinare", aveva rivelato con la solita ironia un po' "naif" Orietta, in studio a Verissimo su Canale 5 lo scorso marzo. Ecco forse perché le parole dell'ugola di Fin che la barca va hanno stupito un po' tutti. Si trattava però di una indomita dimostrazione di vitalità e orgoglio, a 78 anni. Complimenti.

"Chi lo conosce è costernato. Nessuno...". Interviste inginocchiate, Fabio Fazio umiliato da "Striscia": occhio al video | Guarda





Non c'è solo la musica nel cuore della Berti, però, e con una sottile vena di rammarico (e simpatica polemica) ricorda la sua esperienza recente a Celebrity Masterchef, di fronte allo chef Antonino Cannavacciuolo pure lei ospite di Fazio. "Sono arrivata seconda perché facevo i piatti non molto eleganti, come dicevano, erano troppo caserecci. Però erano buoni!". E nessuno lo può mettere in dubbio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.