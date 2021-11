L'aria che tira, rissa brutale tra Maglie e Bassetti: "Terrorista", "Ma vattene affan***". Panico in studio

22 novembre 2021 a

È lite tra Maria Giovanna Maglie e Matteo Bassetti. Terreno dello scontro L'Aria Che Tira su La7. Nella puntata di lunedì 22 novembre nel salotto di Myrta Merlino si parla di vaccini, un tema che divide i due ospiti in collegamento. "Non si può parlare senza sapere", esordisce l'infettivologo del San Martino di Genova che ricorda: "La Regione Liguria di cui io sono coordinatore del dipartimento...". Ma Bassetti non fa in tempo a finire che subito la giornalista sbuffa. "Si tratta - tira dritto poi l'infettivologo - della Regione che ha usato più di tutte i monoclonali. Ma i monoclonali non sostituiscono i vaccini, così stiamo dando delle informazioni sbagliate ai cittadini, così si raccontano delle grandissime palle alla gente!".

A quel punto a prendere la parola è la Maglie: "Continua a usare metodi terroristi e dire alla gente che non ci sono soluzioni alternative e che esistono solo vaccini". La giornalista si difende, dicendo che "non faccio discorsi sanitari ma di buonsenso e di logica". E ancora: "Dico che c'è gente che va in televisione a spararla grossa e a drammatizzare, ma questo dovrà rispondere lui (dice in riferimento a Bassetti), perché continua a dire che c’è solo il vaccino e che bastavano due dosi, e che il green pass poteva durare un anno. Non è così".

Ed è proprio qui, a un secondo dalla fine del discorso della Maglie che a Bassetti scappa un: "Io? Io? Ma vaff…" con tanto di gesto mentre la Maglie conclude: "Bisogna incrementare la terapia dei vaccini monoclonali perché in un giorno i pazienti guariscono prima che la malattia arrivi ai polmoni". Una frase che vede l'infettivologo d'accordo, ma convinto che tutto questo non giustifichi i No-vax: nulla infatti può sostituire il vaccino per combattere il Covid.

