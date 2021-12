Non è l'Arena, Nunzia Schilirò e l'ultima frontiera del delirio: "Sette su dieci sono vaccinati", e Telese la fa a pazzi

02 dicembre 2021 a

Si discute ancora a Non è l'Arena, dove Massimo Giletti mette a confronto sì vax e no vax: da una parte Luca Telese, dall'altra Nunzia Schilirò. Il giornalista, ex conduttore di La7, chiede al vicequestore di Roma cosa risponde "davanti a certe testimonianze". Il riferimento è ad alcuni portuali che hanno protestato contro il vaccino, salvo poi cambiare idea una volta che hanno contratto il Covid. "Dovrebbe aprire gli occhi - prosegue Telese -. Di fronte a questi non vaccinati finiti in ospedale cosa dice? Secondo lei mentono?".

"No, no, non lo direi mai - replica la Schilirò, nota per essere stata sospesa dopo essere salita sul palco in piazza contro il Green pass -. Io ci credo che sono in ospedale e che alcuni non sono vaccinati, ma ci sono dati e dati". "Lasci stare i dati - interviene subito il giornalista -. Qui si tratta di ammettere che quelli ricoverati sono non vaccinati, una volta che lo dite smettete di rompere le scatole e vi convertite, vi vaccinate e non rompete più". Ma la Schilirò non ne vuole sapere e ribadisce all'interlocutore che la realtà non è proprio come la descrive lui: "Se lei non mi interrompe, io le esprimo la mia opinione". Infine, tra le contrarietà manifestate da Telese, il vicequestore ricorda le parole del direttore dell'azienda ospedaliera di Padova che avrebbe detto: "Su dieci pazienti in terapia intensiva, sette sono vaccinati".

La Schilirò, nella puntata di mercoledì 1 dicembre, si è presentata di fronte alle telecamere di Giletti in collegamento proprio perché ha preso il coronavirus: "Adesso stiamo bene, non è stato facile. Grazie ai medici che ci hanno seguiti. La febbre è passata, i sintomi tipici del Covid stanno passando. Li ho avuti tutti". Poi la frase che sconvolge il conduttore: "Io contraria al Green pass? Ora lo avrò". E infatti, oltre a chi si è vaccinato, la certificazione spetta anche a chi è appena guarito dal virus. Proprio come il vicequestore.

