Verissimo, il doloroso ricordo di Aka7even: "Sono stato in coma ed ecco quello che ho visto"

04 dicembre 2021 a

Fa commuovere Aka7even, nome d'arte di Luca Marzano. L'ex concorrente di Amici di Maria De Filippi è stato ospite di Verissimo. Il cantante, davanti a Silvia Toffanin, ha voluto raccontare un dramma personale. "A sette anni ho avuto un'encefalite e sono stato in coma per sette giorni - ha spiegato davanti alle telecamere di Canale 5, lasciando interdetta anche la conduttrice -. Per i medici non c'era più niente da fare".

Poi però qualcosa è successo, Aka7even ha ammesso di aver avvertito una presenza: "Ho visto i miei nonni che non avevo mai visto prima e li ho visti con gli stessi vestiti che avevano prima di morire". Una storia drammatica, quella raccontata dall'artista, finita nel migliore dei modi: "Quando mi sono svegliato ho subito detto che volevo studiare pianoforte", afferma il musicista, che di recente ha vinto agli Ema nella categoria Best Italian Act.

Ma il musicista, oltre al canto, ha anche un'altra passione: si tratta del ballo. "Quando ero piccolo avevo questa voglia di ballare. A scuola imitavo i ballerini e mi prendevano in giro perché il maschio non balla. Per me era una roba assurda". Poi la conclusione: "Oggi mi sento più Luca, ho avuto modo di far connettere Luca con Aka e sono più me stesso".

