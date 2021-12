Che tempo che fa, Fabio Fazio e la donna a cui deve tutto: "Devo ringraziare Monica", clamorosa indiscrezione in Rai

07 dicembre 2021 a

Non è solo farina del sacco di Fabio Fazio. Perché a Che tempo che fa negli ultimi tempi stanno sfilando big internazionali di clamoroso livello? La risposta alla domanda che molti addetti ai lavori (e pure qualche telespettatore) si sono fatti arriva da Giuseppe Candela, firma di punta del gossip di Dagospia. Ad attrarre le star dello spettacolo e della politica di dimensione mondiale, spiega Candela nella sua rubrica A lume di Candela, non è solo la forza del salotto storico della domenica sera televisiva italiana e della credibilità maturata dal suo conduttore in tutti questi anni, ma pure di una donna che lavora egregiamente nelle retrovie. E ora, per la prima volta, abbiamo anche nome e cognome: Monica Tellini.

"Seria professionista - la presenta il giornalista collaboratore di Dagospia -, è lei la responsabile casting del programma di Rai3, nel suo passato una lunga collaborazione come capo della comunicazione Endemol fino al sodalizio ormai noto con Fazio".

A lei e al suo lavoro sottotraccia, fatto di contatti, telefonate, intuizioni e corteggiamenti discreti e convincenti, è da attribuire la partecipazione a Che tempo che fa di ospiti come l'ex presidente americano Barack Obama in persona, un colpaccio riuscito a poche testate giornalistiche europee, anche tra quelle più prestigiose. E poi, scendendo di qualche gradino a livello istituzionale ma salendo di varie tacche dal punto di vista dell'hype e della risonanza mediatica, quelli di Lady Gaga, Bill Gates, Quentin Tarantino, George Clooney, Sharon Stone o Ed Sheeran.

"Nelle prossime settimane sarebbero in arrivo altre sorprese", anticipa ancora Candela. E chissà che la Tellini e Fazio non riescano a convincere i futuri invitati a sottoporsi a gag clamorose come quella in cui Obama minacciava Fazio in persona: "Quel ragazzino è tuo figlio e questa cosa non posso ignorarla... Fai il tuo dovere di padre. Se non fai come ti dico vengo lì e ti gonfio la faccia così. Vedi, è tuo figlio!". Uno scherzo, ovviamente, visto che il "figlio" in questione era un signore anzianotto spacciato per il "figlio segreto" del conduttore per tutta la scorsa stagione. Quest'anno, per la cronaca, il nuovo tormentone è Francesco Paolantoni, attore comico napoletanissimo ma, sorpresa, "nato a Rimini".

