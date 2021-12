Verissimo, Cazzaniga sconvolge la Toffanin: “La donna che mi ha truffato? Mi manca, da quanto non le scrivo”

11 dicembre 2021 a

“È più di un mese che non scrivo a Maya e ogni tanto mi manca”. Nonostante le sia costata circa 700mila euro, Roberto Cazzaniga continua a pensare alla persona che lo ha truffato per anni. Ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, il pallavolista ha ripercorso la storia che è venuta fuori dopo un servizio delle Iene, che hanno scoperto che una donna ha vinto di essere la top-modem Alessandra Ambrosio, riuscendo a scucire centinaia di migliaia di euro a Cazzaniga.

Una vera e propria truffa sentimentale: “Per 15 anni mi sono sentito con lei - ha raccontato alla Toffanin - e poi all’improvviso mi sono svegliato e non esisteva più: fa più male di un pugno in faccia. In tutti questi anni avrei voluto vederla, ma ogni volta sorgevano dei problemi e lei inventava scuse per non incontrarmi. Ci sono stati campanelli d’allarme, ma era molto brava a rigirare la vicenda a suo favore. Si innervosiva e tirava in ballo i suoi problemi cardiaci, facendomi sentire in colpa”.

Tra l’altro per tutti questi anni Cazzaniga non ha voluto vedere altre donne: “No ho avuto alcun contatto fisico con nessun’altra ragazza perché rispettavo le persone con cui stavo. Tante volte non sono uscito con gli amici per colpa della sua gelosia. Io non riuscivo a dire basta perché sentivo il dolore dall’altra parte. Grazie ai miei amici e alla mia famiglia sono riuscito ad uscirne”.

