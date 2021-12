L'Eredità, Flavio Insinna-choc: "Guardavo verso il Vaticano e...". Ecco che cosa ha visto

28 dicembre 2021 a

Flavio Insinna, conduce su Rai1 tutti i giorni L’Eredità dalle 18:45 alle 20:00. Recentemente ha pubblicato una favola “Il gatto del Papa”. Un gatto entra di soppiatto negli alloggi del Papa e con le sue domande mette alla prova la solidità della fede del Pontefice. La conversazione tra il gatto e il Papa ruota attorno ai grandi temi dell’etica e della morale umana. “E’ una cosa che mi è successa veramente. Tanti anni fa, in una splendida serata primaverile romana, mi fermai davanti alla basilica di San Pietro per fumare una sigaretta. Fu lì che vidi questo splendido gatto nero, enorme. Guardando verso il Vaticano notai che c’era una finestra illuminata”, ha confessato.

I proventi derivanti dalla vendita de Il gatto del Papa saranno donati ad Emergency. “Il gatto del Papa è la mia piccola favola che ci porta nel mondo che vorrei. E’ il mondo in cui ci si aiuta e non si ha paura dell’altro, anche quando è nero come il gattone che c’è nel libro”.

L’incontro di Flavio Insinna con un gatto nero gli ha dato l’ispirazione per scrivere Il gatto del Papa. Spiega il conduttore de L’Eredità: “La vita è anche l’arte dell’incontro e tra i tanti viaggi che possiamo fare c’è proprio quello di incontrarsi”, ha spiegato Insinna.

