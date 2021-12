L'Eredità, sconcerto e diluvio di sfottò: ghigliottina tragicomica, come risponde Alessandra. Flavio Insinna di sasso

29 dicembre 2021 a

a

a

Altro giro, altro regalo e ovviamente altra Ghigliottina (anche se il "regalo", in effetti, è stato solo tentato). Ma procediamo con ordine. Siamo a L'Eredità, il quiz pre-serale condotto da Flavio Insinna su Rai 1 e campionissimo di ascolti, la puntata è quella di ieri sera, martedì 28 dicembre, dove al gioco finale, quello dei tagli e delle parole misteriose, si è qualificata la campionessa Caterina.

"Guardavo verso il Vaticano. E...". La confessione di Flavio Insinna spiazza la Rai: ecco che cosa ha visto

Dopo una serie di tagli non propriamente fortunati, resta in gioco per la cifra di 17.500 euro. Le parole-indizio in base alle quali desumere la risposta finale erano: secondo, vita, fare, economiche e tempo. Come il popolo di twittaroli rimarcava in diretta, una delle "ghigliottine" più semplici che si ricordino da tempo a questa parte. Basta dare un'occhiata al social per rendersi conto che moltissimi avevano azzeccato la risposta corretta, ovvero "previsioni". Ma non Alessandra, che ha scelto "prezioso", soluzione in verità un poco misteriosa. E insomma, la risposta ha generato un poco di sconcerto e parecchie facili ironie, dato che la risposta non era poi così difficile.

La "truffa" di Santo Stefano a L'Eredità? Laura e telespettatori sconvolti: ecco qual è la risposta

Ma tant'è, al netto della sconfitta di Alessandra al gioco finale, L'Eredità e Flavio Insinna registrano l'ennesima vittoria, quella degli ascolti: la puntata in questione è stata infatti seguita da 4,7 milioni di telespettatori, per uno share pari al 24 per cento. Staccatissima la concorrenza di Canale 5, con Caduta Libera ferma al 18 per cento.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.