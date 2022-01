Striscia la Notizia, la preoccupante scoperta sulle farmacie: "Cosa vendono", pericolosi effetti collaterali

03 gennaio 2022 a

Un firmato da brividi quello mostrato da Striscia la Notizia nella puntata del 3 gennaio. Qui Luca Abete ha parlato di psicofarmaci e di come molte farmacie li rilascino anche ai clienti sprovvisti di ricetta del medico. "Le benzodiazepine vanno assunte solo sotto controllo medico perché possono causare dipendenze ed overdose mortali", spiega l'inviato della trasmissione di Canale 5. Poco dopo però ecco i video di alcuni farmacisti che accettano di darle anche a chi non ha la ricetta.

Alcuni infatti raccomandano di usare gli psicofarmaci "con cautela", ma non negano l'acquisto sprovvisto di ricetta. E questo, spiega Abete, anche a chi è in dolce attesa. Ecco allora che l'inviato parte per la campagna "stop psicofarmaci senza ricetta", girando tutte le farmacie incriminate nel video. Come ricorda Abete queste sono tante, anche se di fronte alle telecamere negano.

"Non penso che sia possibile", vanno dicendo promettendo la prossima volta di chiedere la ricetta. Un problema serio che potrebbe avere effetti gravissimi sui pazienti che assumono psicofarmaci senza alcuna prescrizione da parte del medico curante.

Qui l'intero servizio di Striscia la Notizia in onda su Canale 5 sulle farmacie che cedono psicofarmaci anche senza alcuna ricetta da parte del medico

