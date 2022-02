Striscia la Notizia, Sergio Mattarella rieletto? "Chi sta cercando di affittare casa sua ai Parioli": altra drammatica beffa

01 febbraio 2022 a

Enrico Lucci, in collegamento da Roma con lo studio di Striscia la Notizia, ha commentato insieme a Simone Baldelli di Forza Italia le ripercussioni dell'elezione di Sergio Mattarella al suo secondo mandato come Presidente della Repubblica. Il senatore si è cimentato anche nell'imitazione di Giuseppe Conte, piuttosto riuscita. Ecco perché poi l'inviato del tg satirico, rivolgendosi ai conduttori Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, ha detto ironicamente: "Fra un anno, quando non verrà rieletto, verrà in studio da voi".

Lucci, poi, ha pure voluto aiutare la proprietaria della casa che il presidente della Repubblica aveva affittato e ora ha disdetto: "Mattarella stava tanto bene a casa sua, siccome non trovavano nessuno hanno richiamato lui. E c'è un problema vero e proprio. La proprietaria di casa aveva fatto i lavori, aveva sistemato la casa come voleva lui, ma adesso lui è sparito. Pensate in che guai si è andata a cacciare".

Di qui la proposta di aiuto: "Signora noi facciamo servizio pubblico a Striscia, quindi siamo pronti per riaffittare il suo appartamento. E per fare questo abbiamo chiamato il campione delle televendite, il Baffo". Quest'ultimo, allora, ha iniziato la sua televendita: "Signora non si preoccupi, lei la affitterà perché in quella casa si respira Costituzione, si respira democrazia e saggezza. Se chiamate subito, vi mando come premio una settimana al Viminale a mangiare e bere, e vi pago anche la tassa di soggiorno".

