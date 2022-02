Fuori dal Coro, la denuncia della suora: "Mi chiedeva di urinare su di lui". Orrore sessuale in Vaticano, chi trema

09 febbraio 2022 a

Dopo la lunga lettera di scuse di Joseph Ratzinger, il tema "abusi sessuali" in Vaticano arriva fino a Fuori dal Coro. A raccontare unico scandalo tenuto segreto ci pensa una suora abusata a lungo da un prete. "Mi chiedeva di urinare su di lui, il prete mi diceva che ero un dono di Dio e che gli servivo per sfogare le sue pulsioni sessuali - spiega davanti alle telecamere di Mario Giordano su Rete 4 -. Vorrei solo che questo orrore finisse".

L'uomo infatti è libero e ancora prete, mentre la suora ammette senza mezzi termini che "dopo tutto quello che ha subito, gli abusi e le violenze, questo posto non mi rappresenta più". Un amaro sfogo che sembra riferirsi alla Chiesa e al mondo cattolico. Ma la suora non è l'unica a raccontare la più terrificante delle esperienze.

Come lei c'è una cittadina spagnola, il cui calvario ha avuto inizio all'età di otto anni, quando è stata ricoverata in un ospedale religioso. "Il prete che diceva la messa era l'unico affettuoso con noi, mentre ci raccontava delle storielle ci incominciava ad accarezzare le gambe. Poi - prosegue - arrivava ai genitali, era come una lama che ti stava tagliando".

