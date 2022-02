Michelle Hunziker, parole drammatiche sull'addio a Trussardi: "Separazione e morte, ti senti una fallita"

15 febbraio 2022 a

Per una lunga serie di ragioni, Michelle Hunziker è tra le donne del momento. Due, su tutte: l'imminente ritorno in tv da assoluta protagonista con Michelle Impossibile, nuovo format che debutta su Canale 5 in prima serata domani, mercoledì 16 febbraio. La seconda ragione: la chiacchieratissima rottura dopo dieci anni di unione con Tomaso Trussardi.

E la Hunziker, alla vigilia del nuovo programma, si confessa in un'intervista concessa al Corriere della Sera. Parlando della fama, spiega: "Non l'ho cercata, mi è caduta addosso. La popolarità è stata una conseguenza, non era il mio obiettivo. Ho voluto fare ciò che mi appassiona e mi rende felice, ho rinunciato a tanto per raggiungere certi traguardi, spesso bisogna anche essere disposti a fare cose che non piacciono", ricorda la Hunziker.

Parlando del nuovo programma - che vanterà ospiti come Ilary Blasi, Maria De Filippi, J-Ax ed Ambra Angiolini - spiega: "Cerco di portare me stessa, non è uno show preconfezionato, non è un format, deve essere il più personale possibile, come se invitassi gli spettatori a casa mia", anticipa.

Inevitabili, poi, le domande sulla fine della relazione con Tomaso Trussardi. Sincere, profonde e dolorose le risposte. Quando le chiedono come sta dopo quanto accaduto, la Hunziker risponde: "I manuali di psicologia insegnano che due sono le cose che stressano emotivamente di più l'essere umano: la morte e la separazione. Tutte le separazioni sono dolorose, sono difficili da superare perché ti senti fallita. Mi ritengo fortunata perché in un momento difficile come questo ho qualcosa su cui concentrarmi e che mi distrae, poi certo quando chiudo la porta di casa la sera il dolore rimane". Ma crede ancora nell'amore? "Sì, di brutto", conclude Michelle Hunziker.

