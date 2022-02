CartaBianca, Maddalena Loy stana Roberto Speranza su vaccino e Green pass: "E quei 12 milioni di italiani?"

16 febbraio 2022 a

Dal 15 febbraio è in vigore il Super Green pass obbligatorio per i lavoratori. Una decisione che Maddalena Loy, in collegamento con CartaBianca su Rai 3, definisce "vergognosa". Il certificato verde rafforzato sarà rilasciato ad avvenuta vaccinazione o ad avvenuta guarigione da Covid-19. Niente tanpone, dunque. "Siamo arrivati a un giorno vergognoso come quello dell’obbligo vaccinale per i lavoratori ultracinquantenni - esordisce nello studio di Bianca Berlinguer la giornalista -. Ma i dodici milioni di persone che hanno due dosi vengono considerati no vax?".

Il riferimento sembra essere una chiara frecciata a Roberto Speranza. Sono infatti tanti i soggetti che hanno già ricevuto la seconda dose di vaccino e che sono in attesa della terza. Non per questo, dunque, gli over 50 sono contrari al siero per fermare la pandemia. La Loy, durante la puntata andata in onda, è stata protagonista di un botta e risposta con Matteo Bassetti.

Diverbio da lei stessa commentato su Twitter, dove si legge: "Ho detto a questo medico ligure (che 'non esclude' di candidarsi), che Ema non raccomanda terzadose a ragazzi. Lui (lui!) ha replicato che io (io!) 'ho la voce stridula'. Poi vi chiedete perché la gente non vuole obbligo e greenpass".

