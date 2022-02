L'Aria che tira, Massimo Galli oltre ogni peggiore previsione: "Finita? Siamo al primo tempo"

16 febbraio 2022 a

Massimo Galli, ex direttore di Malattie infettive all'ospedale Sacco di Milano, è tornato a parlare dell'emergenza pandemia. Lo ha fatto come ospite a L'Aria che Tira, in onda su La7 e condotto da Myrta Merlino. "La partita non è finita, siamo al primo tempo". Inoltre ha parlato anche del Green Pass. Chi ha 3 dose si tiene volentieri il green pass in tasca, commentando poi la situazione del tennista serbo Djokovic: "La sua è una decisione stupida, detta dall'ignoranza".

Secondo Galli il Green Pass funziona: "Credo sia legittimo domandarsi se le misure di restrizione assunte e anche il green pass, che tanti si vorrebbero affrettare ad abolire, non abbiano avuto un ruolo di grande rilievo nel portare a un risultato difficilmente controvertibile. Rispetto al quale i numeri sembrano parlare chiaro”, precisa il professore

"Prolungare il sistema del Green pass vuol dire semplicemente prendere le debite precauzioni fino a che non potremo dichiarare finita la pandemia. Mi sembra ragionevole che questo strumento possa essere mantenuto fino a che non saremo in maggior sicurezza. Credo che si debba valutare prima cosa succederà in autunno. Se prima di smantellarlo qualcuno prende posizione di tutela, io, che da tempo mi sono iscritto al partito della cautela, lo valuto positivamente. Speriamo tutti che la pandemia sia finita, ma non siamo certi che lo sia davvero né di quello che succederà in autunno. Credo che anche per le vacanze estive questo strumento possa rassicurare", conclude Galli.

