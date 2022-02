Uomini e Donne, Luca Onestini massacrato dai tifosi del Psg: come lo hanno ridotto, foto-choc

17 febbraio 2022 a

a

a

Luca Onestini e la fidanzata spagnola Cristina Porta hanno passato una brutta giornata a Parigi. L'ex tronista di Uomini e Donne è infatti rimasto coinvolto in una rissa da bar. Luca Onestini è stato infatti fatto nero dai tifosi del PSG, dopo che la ragazza si era lasciata andare a frasi ingiuriose al termine del match contro la sua squadra del cuore, il Real Madrid.

Cristina Porta lo ha convinto a entrare in un bar per vedere in tv il match di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Nonostante fosse "in trasferta", la ragazza non è riuscita a trattenere la delusione per il gol subito dal Real al 94esimo minuto, che è valso la vittoria ai francesi. Travolta dalla rabbia ha quindi scatenato tutto il suo carattere latino, facendo volare insulti.

“Non ho bloccato nessuno”. Clamorosa Maria De Filippi, la figuraccia della corteggiatrice

Il locale però era pieno di tifosi del PSG. La reazione degli avversarsi non si è fatta attendere e a quel punto è dovuto intervenire il fidanzato. Per difendersi ha rimediato un occhio nero, che ha poi mostrato sui social: "Questa è una triste storia. Come sapete eravamo in un bar a vedere la partita, era pieno di tifosi del Paris Saint Germain. Quando i francesi hanno segnato il gol, Cristina ha gridato e questo è il risultato: un pugno sull’occhio".

Uomini e Donne, brutta caduta per Camilla e Luca corre in aiuto: che tonfo, panico in studio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.