Verissimo, bomba su Silvia Toffanin: "La Fabio Fazio di Mediaset". Clamoroso, chi porta in studio

“Silvia Toffanin ormai la Fabio Fazio di Mediaset”. Lo scrive TvBlog citando Francesco Canino di Panorama, che è rimasto colpito dall’ospitata a Verissimo di Jonathan Bazzi, uno scrittore di successo che ha parlato di temi poco trattati da media e tv: il suo intervento è stato quasi una “anomalia” per un salotto di Canale 5, ma la Toffanin può questo e tanto altro.

Sabato scorso a Verissimo la padrona di casa ha quindi intervistato un giovane scrittore - finalista del premio Strega 2020 con il romanzo “Febbre” - che ha parlato di temi complessi e delicati come omosessualità, sieropositività e accettazione del corpo. Per nulla intimorito dalle telecamere e dal fatto di essere all’interno di uno dei programmi più di successo di Mediaset, Bazzi ha ripercorso i momenti più importanti della sua vita e in particolare quello della scoperta della propria sieropositività.

«Ero convinto di avere un tumore del sangue - ha raccontato lo scrittore alla Toffanin - poi è arrivata la diagnosi ed è stato complicato. Oggi non è più come era negli anni Ottanta, si tiene sotto controllo e l'aspettativa di vita non è paragonabile. Scoprirlo però è come avere una data di scadenza. L'ho detto subito al mio ragazzo e oggi è ancora negativo. Non ho ancora capito come l'ho preso. Alla fine non è neanche importante”.

