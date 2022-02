Michelle Hunziker, quella strana frase: "Erano vent'anni che aspettavo", c'entra Eros Ramazzotti?

18 febbraio 2022 a

Michelle Hunziker è commossa per il suo debutto a Michelle Impossible su Canale 5. "Che dire… Erano 20 anni che aspettavo questo momento e ne è davvero valsa l’attesa. I miei amici e le persone care ieri hanno buttato il cuore nel mio show e si è sentito tutto". Scrive ancora la conduttrice in un post pubblicato sul suo profilo Instagram: "Cantare dal vivo con i migliori musicisti che suonano guidati dal maestro Valeriano Chiaravalle, con la regia di Luigi Antonini il quale ha saputo captare tutte le emozioni con i suoi stacchi da maestro, i miei autori che non hanno dormito per due settimane prima dello show e i quali hanno fatto un superlavoro".

E ancora Michelle ringrazia costumista, coreografo, corpo di ballo, musicisti. Quindi la Hunziker cita Monica Magnani "per avermi seguito con dedizione per tutta la durata del progetto ma soprattutto per esserci sempre durante tutti questi anni e un grazie speciale a Luca Pitteri".

Ne ha per tutti Michelle: "Vestita da re Giorgio Armani grazie alla consulenza di Marvi De Angelis supportata dalla mitica Susanna Ausoni, la mia Laura Barenghi al trucco, Alessia Solidani al parrucca" e ancora, "sartoria, tecnici, produzione e redazione super top!!! Grazie anche a Mediaset infinity e Ballandi".

