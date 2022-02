Striscia la notizia, Luigi Di Maio ridicolizzato: la crisi in Ucraina? Occhio, di cosa parla il ministro

18 febbraio 2022 a

Luigi Di Maio, la crisi in Ucraina, i vaccini e il nuovo approccio di Draghi sono nel mirino della satira: ecco le battute più divertenti della settimana raccolte in un servizio andato in onda stasera 18 febbraio a Striscia la notizia, su Canale 5. Si comincia dalla Meloni e poi si passa subito al ministro degli Esteri: Di Maio che non sa dov'è l'Ucraina sull'atlante.

Qui il video di Striscia la notizia

E ancora Maurizio Crozza che imita Di Maio e che sulla crisi in Ucraina risponde sulla crisi del Movimento 5 stelle e sull'invasione di Giuseppe Conte del partito.

Poi vanno in onda Luca e Paolo a DiMartedì sull'eutanasia, e ancora Gene Gnocchi, e Matteo Renzi che a San Valentino si è fatto il regalo da solo.

