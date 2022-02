Striscia la Notizia, clamorosa gaffe al TgLa7: Putin e il Cremlino? Non proprio, cosa va in onda: e Mentana...

25 febbraio 2022 a

Scivoloni clamorosi intercettati da Striscia la Notizia. Il tutto nella puntata in onda su Canale 5 giovedì 24 febbraio, puntata del tg satirico di Canale 5 condotta dall'inedita e scoppiettante coppia composta da Silvia Toffanin ed Ezio Greggio.

La rubrica in questione è un grande classico, uno dei cavalli di battaglia di Striscia, ossia "Striscia lo striscione", curata da Cristiano Militello. E in quest'occasione, oltre ai consueti striscioni, la rubrica si concede una digressione che arriva dritta dritta fino ad Enrico Mentana, o meglio al TgL7a che dirige.

Già, perché nel corso dei titoli di testa di un'edizione del tg, ecco che si è consumato un irresistibile strafalcione. Presentando un servizio sulla crisi russa, ecco la scritta in sovrimpressione, la quale recitava: "Mosca fa precipitare la crisi: sì del Cremino ai separatisti filorussi dell'est Ucraina, con la Crimea un territorio che separi dall'ovest". Già, non "Cremlino", bensì "Cremino". Come il celebre gelato. E chissà la sfuriata di Mentana...

