Gf Vip, Sonia Bruganelli umilia Miriana Trevisan: "Sei ridicola, mi dai fastidio", massacro in diretta

Scintille (forse le ultime) al Gf Vip. Questa volta la puntata del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini inizia con un confronto a quattro. Nella mistery room della casa del Gf Vip arrivano Soleil Sorge, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro e Miriana Trevisan. Tutto avviene prima dell'uscita della Ricciarelli, che chiude la sua avventura al Gf vip.

Si tratta di un confronto animato e che ha dato molti segnali di agitazione negli ultimi giorni nella casa di Cinecittà. Una spaccatura netta tra le quattro donne: da una parte Soleil e Katia e dall’altra Manila e Miriana Trevisan, attaccata dalla Sonia Bruganelli. Un cortocircuito senza fine. La moglie di Paolo Bonolis, infatti, non ha gradito le uscite della showgirl nei confronti della cantante lirica. E quindi Sonia Bruganelli ha detto di non poter tollerare che Miriana Trevisan abbia aiutato Katia Ricciarelli perché anziana. “Hai una voce piagnucolosa terribile… Mi dai fastidio… Continui a inzigarla e poi vai dicendo quante cose belle hai fatto per lei… Sei ridicola e fastidiosa…”, dice. E, così, parte il vero e proprio affondo. “Hai detto una cosa bruttissima”, tuona la Bruganelli. “Hai detto che hai aiutato una persona anziana, ed è bruttissimo da dire… Se l’aiuti per avere qualche applauso non vale niente…”.

Sonia Bruganelli, che ha dimostrato durante questo Grande Fratello vip, di avere molta capacità di critica e tanta eleganza, solo alcuni giorni fa ha attaccato Alex Belli. Ora parte all'attacco contro Miriana. “Non ti senti subdola?”, dice ancora.

Anche Katia Ricciarelli si scaglia contro Miriana Trevisan. E tuona: “Sei cattiva”. La soprano coglie l'occasione al volo per sparare a zero nei confronti della Trevisan senza alcun tipo di problema, prima di uscire lascia il segno e graffia. “Fai tanto la buona nei confronti dell’anziana…Prima mi aiuta e poi mi vota…”, puntualizza. Ma la Trevisan si difende così: “Le sono sempre state riportate cose distorte…” Riusciranno mai a chiarirsi?

