Striscia la notizia, posti per disabili occupati? Vittorio Brumottiì aggredito: "Vaffanc***, ti picchio"

Posti per disabili occupati da automobilisti impenitenti? Ci pensa Vittorio Brumotti. L'inviato di Striscia la notizia, nella puntata andata in onda ieri sera 25 febbraio su Canale 5, è andato a Mugnano di Napoli per un'altra delle sue missioni alla ricerca dei furbetti del parcheggio che occupano abusivamente i posti riservati ai disabili.

Come si vede dalle immagini Brumotti ha messo una "cacca" sulle macchine dei trasgressori. "Ce l'hai il tagliandino?", chiede l'inviato di Striscia. "L'ho lasciato a casa". "Che figura di me***", commenta Brumotti.

E ancora, un altro trasgressore: "Scusa, ce l'hai il tagliandino per i disabili? Devi spostare la macchina...". L'automobilista si innervosisce: "Non esagerare". "Eh ma se arriva il disabile...", insiste Brumotti. "Ma vaffanc***". Poi arriva la fidanzata: "Mettitela sulla testa tua la cacca. Provo io, guarda come sei bello".

"Comunque che figura...", osserva ancora l'inviato e lei: "Hai fatto pure tu la figura...".

Infine, Brumotti si mette a rincorrere un altro trasgressore: "Se arriva un disabile... non la sposti?". "Si che la sposto", ma poi si allontana... E comincia a urlare: "Ora ti picchio. Ti denuncio. Chiamo la polizia".

