Verissimo, Fabio Fognini: "Djokovic? Lo conosco e...", cosa sa sul campione no-vax

Fabio Fognini è reduce dallo splendido successo in doppio con Simone Bolelli nel Rio Open. Rientrato in Italia, il tennista è stato ospite di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo che andrà in onda su Canale 5 nel pomeriggio di domenica 27 febbraio. Insieme a lui c’era la moglie Flavia Pennetta, ex tennista di alto livello in campo femminile.

“Ci voleva questa vittoria - ha dichiarato Fognini, stando alle anticipazioni del programma della Toffanin - ho passato due anni a prendere belle bastonate. Questa settimana però è stata molto positiva, voglio essere felice dopo quello che ho passato e voglio godermela. Adesso vediamo se riusciamo a toglierci altri sassolini dalle scarpe”. Inoltre Fognini ha rivelato di non avere tornei in programma nel breve periodo: “Purtroppo ho avuto un piccolo problema al polpaccio che non mi permetterà di giocare la Coppa Davis la prossima settimana. Ora mi riposerò e starò con la mia famiglia”.

La Toffanin gli ha anche rivolto una domanda su Novak Djokovic che, non essendo vaccinato, è stato escluso dagli Australian Open. Un caso, quello del tennista ex numero uno del mondo, che ha fatto molto rumore: “Per lui è un periodo complicato. Conoscendolo, mi fido e gli credo. Ma non voglio esprimere un’opinione su un tema così delicato, è una sua decisone e va rispettata”.

