Avanti un altro, lo sfregio all'Ucraina: "Cosa si è messo in testa Paolo Bonolis", grosso caso a Mediaset

26 febbraio 2022 a

a

a

Sta facendo molto discutere sui social quanto mandato in onda da Canale 5 durante Avanti un altro, il programma condotto da Paolo Bonolis. Premettendo che lo show è stato registrato mesi fa, ciò non toglie che magari poteva essere fatto un lavoro di editing per evitare le polemiche, dato che a un certo punto Bonolis e Luca Laurenti hanno indossato il classico copricapo sovietico.

Un’immagine che non è piaciuta a molti telespettatori, evidentemente sensibili per quanto sta accadendo in queste ore drammatiche, con l’Ucraina che si trova a dover fronteggiare l’invasione russa ordinata da Vladimir Putin. Un piccolo caso scoppiato sui social e che forse poteva essere evitato, anche se potrebbe trattarsi di una semplice distrazione, dato che la puntata è stata registrata mesi fa.

"Sei ridicola, mi dai fastidio. Con quella voce...". Sonia Bruganelli umilia Miriana Trevisan: un massacro in diretta tv

A proposito di Avanti un altro, un caso più “trash” e quindi meno serio e scoppiato precedentemente a causa della cosiddetta Regina del Web, uno dei personaggi del programma. A un certo punto è stata rivolta un’accusa pesante a Bonolis: “Lei che di base di mestiere offende le persone…”. Il conduttore l’ha fermata subito e l’ha cacciata dallo studio, dove la tensione è salita alle stelle: “Io non offendo nessuno, offendo me stesso quando la faccio lavorare qui”.

"Lunedì lo farò dopo 20 anni". Sonia Bruganelli scatena il caos dalla Toffanin: malumori a Mediaset, cosa le scappa di bocca

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.