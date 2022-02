C'è posta per te, Francesco Totti: "Ho fatto degli errori", la commovente rivelazione

27 febbraio 2022 a

a

a

Super ospite di C'è posta per te, il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi e in onda sabato 25 febbraio, Francesco Totti. Da giorni l'ex capitano della Roma è al centro del gossip per una presunta crisi con la moglie Ilary Blasi. Nonostante tutto, Totti non si è tirato indietro presentandosi dalla De Filippi nel tentativo di regalare una gioia ai genitori di Noemi, a cui ka ragazza ha voluto fare una sorpresa.

"Cosa ha ricominciato a fare". Pio e Amedeo umiliano Belen: imbarazzo e gelo con la De Filippi

Totti, dopo aver sentito la sua storia, si è lasciato andare a una confessione: “Volevo ringraziare perché so che mi stimate sia come persona che come ex calciatore, però io dico che trovare genitori così non è semplice, e per Noemi è stata la cosa più importante. Anche io quando ero giovane tante cose non le recepivo e ho fatto errori, ma poi andando avanti capisci che i valori della vita sono altri, e lei li ha capiti al momento giusto prendendo una scelta non semplice”.

"La mia risposta è rassegnati". Maria Paola asfalta l'ex fedifrago e zittisce la De Filippi: si scatena il caos in studio





Noemi ha voluto rivolgersi a C’è Posta per Te per fare una sorpresa ai genitori. Il motivo? Chiedere loro scusa. A 16 anni Noemi ha infatti incontrato un ragazzo che alla madre non piaceva, ma lei ha continuato a frequentarlo. Dalla loro storia Noemi è rimasta incinta e i genitori, invece di rimproverarla, l'hanno sempre aiutata.

Fedez umiliato da Pio e Amedeo: "Ma lo sai che...". Maria De Filippi li censura: gelo su Canale 5

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.