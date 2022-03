Rita Pavone indignata dalla Rai: "Non si fa così". Cosa va in onda, colpo basso a sorpresa

14 marzo 2022 a

a

a

Sfogo di Rita Pavone. La cantante non ha preso bene il passaggio di alcuni canali al digitale. "Capisco che oggi sono previsti i passaggi sui canali TV con decoder, ma allora RAI 4 non metta un film la cui durata terminerà dopo l'orario previsto per il cambio in HD", è il suo commento sui social. "Io mi stavo pregustando il finale e zac! Mi sono ritrovata RAI Storia!". Poi, per sdrammatizzare, la cantante ha condiviso un messaggio di denuncia tramite una gif di Simona Izzo che si lamenta: "Non si fa così".

"Solo per la risata". Rita Pavone, la cannonata contro Giulia Stabile: un gravissimo sospetto su Amici

Dall'8 marzo 2022 infatti è iniziata la nuova fase del Digitale Terrestre con i principali canali nazionali di Rai, Mediaset, La7 e Discovery che sono dovuti passare tutti alla codifica Dvb-T/Mpeg-4. In sostanza, alcune reti hanno cambiato numero sul telecomando.

"Anche tu con Gigi D'Alessio...". Rita Pavone, battutaccia contro Anna Tatangelo: scatta la rissa in tv

Qualche giorno fa la Pavone aveva ricordato a Verissimo, il programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, i difficili tempi passati. La cantante ha infatti vissuto per cinque anni in Spagna dove, superati i problemi di salute, ha frequentato anche la movida. Decisivo per il suo ritorno a cantare è stato Renato Zero che la invitò nel 2010 al concerto per i suoi 60 anni.

"Sai cosa ti serve?". Rita Pavone contro Anna Tatangelo: il gelo dopo la battutaccia su Gigi D'Alessio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.