Verissimo, gaffe di Silvia Toffanin: "La D'Urso ha la faccia da nonna". Indiscrezioni clamorose: "Come l'ha presa"

Si torna a parlare di uno dei casi televisivi della settimana, ovvero la gaffe di Silvia Toffanin su Barbara D'Urso. A Verissimo, su Canale 5, la conduttrice ha infatti detto a Carmelita di "avere la faccia da nonna".

E di questo scivolone se ne parla su Nuovo, il settimanale in cui Maurizio Costanzo cura una rubrica in cui risponde ai lettori. E una lettrice di Roma, in una lunga mail, ha chiesto a Costanzo un'opinione proprio su questa vicenda. Da par suo, il giornalista ha detto di credere che la D'Urso non se la sia affatto presa: "Sono sicuro che non se la sia presa più di tanto: è una donna con il senso dell’umorismo", ha rimarcato.

E ancora, Costanzo aggiunge: "Sono convinto che Silvia Toffanin abbia detto quella frase in modo bonario, senza malizia". E questa appare una assoluta certezza. Infine, Maurizio Costanzo si presta anche a un'interpretazione di quelle parole, sostenendo che la Toffanin potrebbe aver visto negli occhi della D'Urso lo sguardo di una donna felice all'idea di diventare nonna. "Perdonerei questa piccola gaffe della brava conduttrice di Verissimo", conclude Maurizio Costanzo.

