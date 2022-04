Striscia la notizia, occhio a questo sms. Come ti truffano e ti prosciugano il conto corrente

09 aprile 2022 a

Occhio all'ultima truffa che corre sul telefonino, tra sms che lanciano l'allarme di violazione di dati o di ecommerce che propongono investimenti, annunci sponsorizzati su Facebook su ipotetiche offerte imperdibili. La fregatura, come rivela questo servizio di Marco Camisani Calzolari, andato in onda a Striscia la notizia, su Canale 5, nella puntata dell'8 aprile, è sempre dietro l'angolo.



Ma ecco quali sono le ultime truffe online e i consigli per evitarle. In primis, un sms che sembra arrivare da un'azienda italiana che dice che qualcuno ha cercato di entrare nel nostro conto dal Belgio e invita a cliccare su un link. Poi c'è un sms di un noto ecommerce che promette guadagni facili e veloci. Ovviamente nessuna azienda manda sms di questo tipo, sottolinea l'esperto.

E poi c'è il link di un prodotto sui social in super sconto. Mai inserire i dati della propria carta di credito, avverte Marco Camisani Calzolari. Insomma, "occhi aperti sempre".

