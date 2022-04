Domenica In, "Mi sono rifiutata di entrare nel suo camerino". Mara Venier, il dietro le quinte con Jovanotti

10 aprile 2022 a

Mara Venier ha rivelato un esilarante aneddoto sulla puntata di Domenica In oggi 10 aprile su Rai 1. Accogliendo Jovanotti nello studio la conduttrice infatti ha confessato di non averlo mai voluto incontrare prima di presenza: “Non ho voluto che ci vedessimo neanche oggi dietro le quinte perché così è tutto più spontaneo e più bello", ha spiegato la Venier. E Lorenzo Cherubini ha subito risposto: "Essere qui è un grande piacere". E la Venier ha ribattuto: "è tutto mio il piacere".

"Può succedere di tutto durante quest’intervista, ma per ora l’unica cosa che posso dirvi è che devo lanciare la pubblicità", ha quindi detto Mara pochi minuti dopo interrompendo così momentaneamente la trasmissione per riprenderla dopo il blocco pubblicitario.

Quindi, appena entrato in studio, Jovanotti le ha fatto un complimento: "Sei un raggio di sole". E Mara Venier, ormai sciolta da quelle parole, ha commentato: "Quello che sono è tutto qua, grazie tesoro. Oggi ho la camicia che mi si sbottona e non va bene perché più tardi viene Don Mazzi e mi sgrida".

Una battuta quella di Mara Venier che ha fatto ridere tutti gli spettatori presenti in studio, che l'hanno subito applaudita con tanto affetto.

