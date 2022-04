Verissimo, Albano Carrisi gela Romina Power: "Dopo un'esperienza del genere..."

Francesco Fredella 11 aprile 2022 a

Al Bano Carrisi torna a Verissimo. E parla di tutto: dalla situazione in Ucraina alle faccende di cuore con la sua amata Loredana Lecciso. Il cantante pugliese, che ha raccontato di aver ospitato nelle sue Tenute alle porte di Brindisi tre profughi ucraini, fa anche chiarezza sulle nozze. “Sposarmi di nuovo? Io l’ho già fatto. Un matrimonio nella vita basta. Bellissimo il matrimonio ma dopo è arrivato il divorzio. Io non voglio più vivere un’esperienza del genere, non mi è piaciuta per niente. L’importante è che ci sia un matrimonio mentale e grazie a Dio c’è”, dice riferendosi al forte legame con Loredana Lecciso (sua compagna da 20 anni).

Carrisi, con una carriera formidabile fatta di viaggi in tutto il mondo grazie alla sua musica, non ha mai amato il gossip. E da anni vive una vita serena dal punto di vista sentimentale: con la Lecciso, da cui ha avuto due figli (Jasmine e Bido), va tutto a gonfie vele. Un insider parla di chimica fortissima, come direbbe la Rettore. Ed è proprio così: passione, grande amore, rispetto e senso di responsabilità sono sicuramente gli ingredienti più importanti della loro storia d'amore. Al Bano, dopo il divorzio dall'ex moglie Romina Power, non vuole più saperne di gossip: nella sua testa c'è spazio per il lavoro, tanto, e per la famiglia. Che ha sempre amato più di ogni altra cosa. L'ultimo gesto che fa riempire a tutti il cuore di gioia è legato ai fatti delle scorse settimane, quando Carrisi e Loredana Lecciso hanno annunciato di aver aperto le porte della loro casa a tre ragazzi ucraini.

