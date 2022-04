L'Eredità, la prof Samira sostituita? Indiscreto dalla Rai: la vip pronta a soffiarle il posto

21 aprile 2022 a

Aria di cambiamenti a L'Eredità, il programma in onda su Rai 1 e condotto da Flavio Insinna. Dopo il presunto abbandono del conduttore per la nuova stagione, ecco che spunta una voce sulla professoressa Samira Lui. In particolare si dice che l’ex professoressa Federica Calemme voglia riconquistare il suo ruolo nel quiz show. La Calemme ha da poco partecipato al Grande Fratello Vip, dove ha conosciuto il suo attuale fidanzato Gianmaria Antinolfi.

La giovane ha infatti ammesso in un'intervista di desiderare un ritorno a L'Eredità. Ma chi è Federica? La ragazza, oggi famosissima, inizia la sua attività da modella da giovanissima, già a 18 anni aveva partecipato a Miss Italia. Da lì, la sua carriera è stata un crescendo nel mondo dello spettacolo e della televisione: prima Ciao Darwin di Paolo Bonolis, dunque Stasera tutto è possibile, dove - questa volta su Rai 2 - collaborava con Stefano De Martino.

E ancora, collaborazioni al video di M' Manc di Shablo, Geolier e Sfera Ebbasta. Dopo la partecipazione al Gf Vip, non è dato sapere cosa le riserba il futuro. Ma certo è che la Calemme sta pensando di tornare su Rai 1, senza però tralasciare la vita privata: con la sua ultima relazione che va a gonfie vele.

