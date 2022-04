Striscia la Notizia, "il fucile del soldato ucraino": clamorosa gaffe al Tg3, cosa state vedendo (davvero)

29 aprile 2022 a

Sulla guerra in Ucraina si fa parecchia confusione, soprattutto nei tg. Lo dimostra Striscia la Notizia nel servizio andato in onda giovedì 29 aprile. Su Canale 5 si inizia con la Rai che mostra il commento del politologo Marco Revelli. Fin qui nulla di strano, se non fosse che, come spiegato da Gerry Scotti, a fianco compaiono immagini piuttosto discutibili. "I militari non hanno dei fucili normali, ma da paintball, un gioco militare dove si viene colpiti da proiettili di vernice".

Peccato però che nessuno se ne sia accorto, visto che il servizio viene riproposto ovunque: al Tg3, a Stasera Italia, al Tg5. E nessuno se n'è accorto, tranne i segnalatori del tg satirico di Antonio Ricci. Poi però il Tg5 scivola in un'altra gaffe: collegandosi all'inviata dall'Ucraina Gabriella Simoni, la conduttrice chiede dove si trovi. "Per motivi di sicurezza - è la replica - non posso dirlo, abbiamo regole molto rigide".

Eppure sotto, nel sottopancia, emerge la località specifica dove la Simoni si trova. "Ma come? - domanda Michelle Hunziker - L'inviata non vuole far sapere dove si trova e il tg dà la posizione esatta? Questa volta l'intelligence del Tg5 ha toppato". Proprio così.

Qui l'intero servizio di Striscia la Notizia sulle gaffe nei tg

