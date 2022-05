Mezz'ora in più, Lucia Annunziata non conduce da studio: clamoroso, chi prende il suo posto

01 maggio 2022 a

Puntata speciale quella di Mezz'ora in più andata in onda questo pomeriggio su Rai 3. Lucia Annunziata, infatti, non ha accolto i telespettatori dallo studio, come succede di solito. Al suo posto c'era invece il suo braccio destro, Antonio Di Bella. La giornalista era collegata dall'Ucraina. Da lì ha fatto Da lì ha raccontato il suo viaggio da Rreszow in Polonia a Kiev.

"E' stato un viaggio molto lungo - ha spiegato l'Annunziata - abbiamo dovuto fare due tappe. Avvicinandoci a Kiev abbiamo visto carri armati, posti di blocco e controlli. A un certo punto abbiamo fatto una deviazione per visitare Irpin, uno dei posti iconici di questa guerra: uno dei primi a essere distrutto e bombardato".

La conduttrice ha parlato di "luogo simbolo" anche per via di un episodio raccapricciante avvenuto proprio in quella zona: "Una madre che correva via coi suoi due figli adolescenti fu uccisa in modo crudele davanti alle telecamere da un missile", ha ricordato l'Annunziata. Che. infine ha proseguito con una curiosità su Irpin: "Ci è stato raccontato da una consigliera di Volodymyr Zelensky che Irpin prima era un quartiere dove tutti desideravano vivere, un quartiere quasi alla moda, benestante. Mentre adesso è il simbolo della distruzione".

