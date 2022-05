Domenica In, "i Pooh non esistono più": Riccardo Fogli e Roby Facchinetti, cala il gelo in studio

01 maggio 2022 a

a

a

“I Pooh non esistono più”: Roby Facchinetti e Riccardo Fogli fanno calare il gelo da Mara Venier a Domenica In su Rai 1. Quando la pdrona di casa ha chiesto loro se il gruppo si riunirà in futuro, il primo a rispondere è stato Facchinetti, il quale ha detto che senza Stefano D’Orazio non potrebbe essere lo stesso: “Nel 2013 se ne è andato il nostro poeta Valerio Negrini, poi se ne è andato Stefano. Se ci fosse Stefano, chiederei ora ai Pooh di incidere un album, con il sogno che sarebbe il migliore della nostra vita. Ma Stefano non c’è più. Se salissimo sul palco andremmo a intaccare la nostra storia, che deve rimanere così”.

"Mi sento in colpa con lei perché...". Red Canzian, la confessione e il pianto disperato della moglie

Uguale la risposta di Red Canzian, in collegamento col programma, secondo cui lo storico gruppo è quello composto dagli storici quattro membri, ovvero Roby Facchinetti, Stefano D’Orazio, Dodi Battaglia e Red Canzian. Il bassista così ha voluto sottintendere che dal gruppo leggendario fosse escluso Fogli: “I Pooh non esistono più, erano quei quattro lì che hanno fatto la storia con 3mila concerti”.

"Anche se ho 82 anni, con i ragazzi...": clamorosa Amanda Lear, confessione piccantissima

A quel punto zia Mara si è rivolta a Fogli: “Riccardo anche tu la pensi così?”. E lui ha sorpreso tutti dicendo: “Per me l’idea di passare un giorno, una settimana, un mese con loro tre… Con il bassista dei Pooh (Red Canzian), con il fratellone a cantare (Roby Facchinetti), con Dodi che suona la chitarra… se tu me lo chiedi, con il rischio che il fratellone mi mena, a me piacerebbe… Però capisco che non è facile senza Stefano. Ma questo è il mio pensiero”

"Secondo le voci che girano...": Roby Facchinetti, qualcosa di clamoroso da Mara Venier

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.