Striscia la notizia, "un pugno a Mughini". Vittorio Sgarbi, cos'è successo davvero sul palco

Francesco Fredella 09 maggio 2022

Se ne parla da giorni. La tele-rissa tra Sgarbi e Mughini al Maurizio Costanzo Show tiene tutti con il fiato sospeso durante la registrazione della puntata. C'è un parterre di tutto rispetto: Al Bano, Iva Zanicchi, Cruciani e tanti altri. Poi scoppia tutto per una parola di troppo: Mughini tenta di prendere per la gola Sgarbi, lo spinge. Il critico d'arte cade. Volano parole grosse. L'episodio finisce, ovviamente, su Striscia la notizia e Sgarbi riceve un Tapiro gigante in occasione del suo 70esimo compleanno di Sgarbi, da tempo uno dei personaggi più discussi del piccolo schermo.

“Potrebbe essere un Tapiro che mi viene dato per quello che ho fatto, ma in realtà io ho subito. Quindi possiamo condividerlo con Mughini. Ho pensato di atterrare Mughini con un pugno, ma avrei fatto una figuraccia. Allora sono stato fermo”, dice Sgarbi. Che a fine puntata stringe la mano a Mughini: tutto finisce nel migliore dei modi.

Rewind. Al Parioli si parla dell'Ucraina e delle azioni di guerra di Putin. Sembra, però, che Mughini non gradisca alcune parole di Sgarbi: scoppia la sua ira funesta. Già nel 2019, a Stasera Italia - nel corso di una puntata estiva (in onda su Rete 4 con Giuseppe Brindisi), i due arrivano alle mani. Maria Giovanna Maglie, che era in mezzo a Mughini e Sgarbi, rimase impietrita. Senza parole. Adesso, però, sembra che tra loro sia tornato il serena. Una volta per sempre? Oppure nel corso del prossimo appuntamento i due torneranno a litigare come due bambini capricciosi?

