Laura Freddi, "ormai per Sonia Bruganelli...": la confessione della ex di Bonolis dalla Bortone

"Finalmente con Sonia Bruganelli ci siamo dette che è finita questa ansia, questa preoccupazione": Laura Freddi, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno su Rai 1, ha parlato della moglie del suo ex, Paolo Bonolis. "L'ho conosciuta e le ho detto 'adesso non sono più un problema'. L'ho anche sostituita al Grande Fratello", ha detto, riferendosi alla puntata del reality in cui lei prese momentaneamente il posto della Bruganelli.

Parlando della sua storia passata con Bonolis, invece, ha raccontato: "Io ero giovanissima, Paolo aveva già dei problemi abbastanza importanti come un matrimonio finito e dei figli in America. Ci sono dei momenti sbagliati". La showgirl, poi, ha confessato tutta la sua sofferenza per l’aborto al terzo mese di gravidanza risalente a diversi anni fa: "Non si dimentica, è una ferita che rimane. In quel momento sono stata malissimo e non ho voluto riprovarci perché avevo paura che potesse ricapitare, non ce l’avrei fatta. Si elabora, come esseri umani dobbiamo adattarci alle cose belle e alle cose brutte della vita".

Infine un accenno al periodo della sua infanzia: "Sono cresciuta nel quartiere romano della Magliana, in un ambiente pericoloso, ero un maschiaccio e avevo le ginocchia sbucciate, ma sono stata fortunata perché i miei genitori mi hanno sempre tenuta d'occhio".

