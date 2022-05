Volodymyr Zelensky, "ma siamo proprio sicuri che lui...?". Mario Giordano, un pesantissimo sospetto

11 maggio 2022 a

a

a

"L'Ucraina è davvero il modello della nostra democrazia?". A domandarselo è Mario Giordano, conduttore di Fuori dal Coro. Nella puntata di martedì 10 maggio il programma di Rete 4 è tornata a parlare della guerra e, più in particolare, del presidente ucraino. Volodymyr Zelensky ha infatti diffuso sui social un video che lo ritrae in bianco e nero. Qui il suo discorso viene interrotto da alcune immagini di macerie in quello che per Rete 4 sembra "un film di guerra".

"Come fate ancora a negarlo?". Zelensky demolito dal generale Bertolini: "Cosa succede davvero in Ucraina"

"È la sua ultima apparizione pubblica - spiega l'inviato di Giordano -. Lui che le tecniche televisive le conosce bene". Infatti dal passato di Zelensky spunta una lunga carriera da attore, prima di diventare presidente. "Ma cosa si cela dietro il presidente-attore?", si chiede il giornalista. A spiegare qualcosa in più è l'analista geopolitico di Cesi, Marco Di Liddo. Non solo, perché a intervenire alle telecamere di Mediaset c'è anche il generale Leonardo Tricarico.

Video su questo argomento "La maledizione di milioni di antenati": Zelensky, la profezia sulla morte di Putin

"Dobbiamo dare agli ucraini tutto quello che serve, anche consigli su come si combatte. Però è ineluttabile che ogni guerra comporti delle armi, semmai quello che deve creare scandalo è il modo barbaro con cui queste armi vengono usate. Questa - conclude - è una deriva inevitabile". Insomma, secondo Tricarico ora nessuno si fa più problemi a usare la forza.

"Mentre gli ucraini vivono sotto le bombe...". Annalisa Chirico durissima contro Zelensky: il video che la scatena | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.