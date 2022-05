Giorgia Soleri, "mi dicevano che fosse normale": il dolore durante il sesso, un racconto straziante

18 maggio 2022 a

a

a

Nella puntata di oggi, martedì 17 maggio, Giorgia Soleri si è raccontata in una lunga intervista a Storie Italiane. La fidanzata di Damiano dei Maneskin, nonché nota influencer e modella ha parlato di un tema che le sta molto a cuore e che la vede coinvolta in prima persona. Come raccontato da lei stessa, soffre di vulvodinia, una malattia che colpisce il 15% delle donne alle quali causa forti dolori a livello genitale, fastidi durante la minzione assieme a molti altri disturbi.

"Dopo l'ospitata da Serena Bortone...". Bomba di Dagospia: Giorgia Soleri fa esplodere i Maneskin?

"Mi si diceva che era normale provare dolore durante un rapporto sessuale […] La diagnosi della malattia l’ho avuta solo dopo otto anni di sofferenze" ha raccontato la Soleri alla padrona di casa Eleonora Daniele. L'influencer ha portato avanti la sua battaglia per il riconoscimento della malattia sia attraverso i social sia grazie alle numerose interviste e convegni in giro per l'Italia.

"Spero di esserlo, ma...". La paura di Giorgia Soleri: cosa sta succedendo con Damiano dei Maneskin?

La conduttrice ascoltando le sue parole ha riconosciuto che tale disturbo: "Può essere invalidante". A quel punto Giorgia ha raccontato di un episodio del suo passato quando, all'età di sedici anni, durante le visite specialistiche alcuni dottori le suggerivano di ignorare la sua condizione e di risolvere il tutto con un bicchiere di vino: "Ci risiamo con la sottovalutazione delle malattie e dell’universo femminile in generale" ha commentato la Daniele. A quel punto è intervenuta Barabara De Rossi in collegamento da casa: "Sarà stata una cosa detta dall’ignoranza, perché un medico che dice una cosa del genere evidentemente non capisce un granché". La Soleri ha da poco scritto un libro La signorina Nessuno, una raccolta di poesie dove: "Ho sviscerato tutto il dolore che ho vissuto. Ho sofferto sia a livello fisico che psicologico perciò ho voluto raccontare tutto il mio percorso, fino alla liberazione" ha spiegato Giorgia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.