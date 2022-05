Striscia la Notizia, rovinosa gaffe su Gianni Morandi: "Questa canzone...", gelo su Rai 2

24 maggio 2022 a

Striscia La Notizia non perdona. È stata ripresa l'ennesima gaffe televisiva e, questa volta, nel mirino del Biscione è finito il programma I Fatti Vostri. Il motivo? Ci pensa la conduttrice Michelle Hunziker a spiegare la figuraccia andata in onda su Rai 2. Protagonista della papera è Umberto Broccoli, un volto noto degli schermi italiani. Oltre a essere un giornalista e conduttore televisivo, è anche un archeologo, conduttore della storica trasmissione di Rai2 I fatti Vostri.

Nella puntata di venerdì 20 maggio un clamoroso errore è stato commesso nei confronti di un noto cantante nel salotto di Fatti Vostri. Dopo aver mandato in onda un videoclip della canzone iconica Andavo a 100 allora di Gianni Morandi, Umberto Broccoli ha esordito in studio con una figuraccia madornale. "Allora, dobbiamo sapere che questa canzone famosissima di Adriano Celentano.." L'autore televisivo ha confuso sbadatamente i nomi dei due cantanti. Michelle prendendolo in giro scherzosamente ha quindi affermato: "Va beh, si chiama Broccoli, ha detto una cavolata!". Inutile dirlo, l’occhio vigile di Striscia La Notizia scova anche la più nascosta figuraccia. I personaggi del grande schermo non hanno scampo e, questa volta Umberto Broccoli ha fatto proprio una papera troppo grande per non essere ripresa.

