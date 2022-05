Alessandro Orsini travolge Myrta Merlino: "Volgari", cos'è andato in onda

24 maggio 2022 a

a

a

Alessandro Orsini scatenato. Il professore di Sociologia del terrorismo, da tempo al centro della polemica, ora attacca. Protagonista della sua invettiva: Myrta Merlino. A lei Orsini dedica un post su Facebook dal tono amarissimo. "Cara Myrta Merlino, alcuni suoi ospiti sono dei volgari mistificatori del mio pensiero che mi hanno attaccato più volte dal suo studio senza contraddittorio e senza che nessuno facesse notare loro quel che sono: volgari mistificatori. Altri sono addirittura dei calunniatori. Risponderò domani sul Fatto quotidiano. P.S. Questa sera sarò a CartaBianca".

"Sorvolo sugli insulti...": la lettera con cui Alessandro Orsini demolisce il "Fatto Quotidiano"

Insomma, un modo per dire alla Merlino che preferisce Bianca Berlinguer. Da lei è ospite da lungo tempo Orsini. La conduttrice di Rai3, nonostante viale Mazzini abbia deciso di stracciare il contratto con il professore della LUISS a causa di alcune dichiarazioni considerate filo-Putin, ha preferito averlo in studio.

"Le spiego perché lei è un cretino". Orsini insulta il forzista Ruggieri: Berlinguer, la situazione precipita

Ma perché avercela così con il volto di La7? Tutto sarebbe da ricondurre a una presenza particolare dalla Merlino: quella di Furio Colombo. Proprio lui ha definito Orsini un personaggio "piccolo", non "tra i più illustri, colti e capaci". Parole forti a cui il diretto interessato non aveva mancato di rispondere: "Quando accade che un suo ospite mi offenda pesantemente o faccia insinuazioni bassissime sul mio conto, spesso lesive della mia reputazione e della mia onorabilità, potrebbe, gentilmente, bilanciare l’impeto dei suoi detrattori? Pensavo che, forse, potrebbe replicare che distorcono le mie frasi e che non è lecito offendere così pesantemente una persona assente in trasmissione".

"Mi ha rovinato la vita". Orsini e Travaglio, la frase pesa come un macigno: gli insulti del prof a "Marco Manetta"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.