Striscia la notizia, Michelle Huziker e il vestitino troppo aderente

Gerry Scotti e Michelle Hunziker hanno fatto come al solito un ingresso divertente nello studio di Striscia la Notizia per la puntata andata in onda ieri sera su Canale 5. Hanno salutato il pubblico ballando e cantando sulle note di "I want it that way" dei Backstreet Boys. Poi hanno introdotto la puntata di venerdì 27 maggio parlando di fumetti e cartoni animati.

"Sono onorato di avere al mio fianco una collega sorridente, bella, famosa in Italia, in Germania, in Svizzera", ha detto il conduttore, sorprendendo così Michelle che quindi ha risposto: "Ma smettila di lusingarmi così, che mi destabilizzi". Ma Gerry ha insistito: "In Svizzera ti hanno dedicato anche un fumetto". "Adesso mi fai già più paura, sta per arrivare la stoccata", ha detto allora la Hunziker. E a quel punto il collega ha mostrato un finto fumetto con Michelle in prima pagina con una tutina nera addosso: "Ho le prove, dopo l'ammaliante ladra Eva Kant, ecco a voi Michelle Kanton Ticino". E tutti giù a ridere.

Michelle Hunziker a Striscia la Notizia, il video

Siparietto a parte, però, a colpire è stato soprattutto il vestito azzurro super aderente della Hunziker. Un abito che le lasciava spalle e gambe scoperte e che metteva in evidenza tutte le sue forme e il fisico scolpito. Per i capelli, invece, la presentatrice ha scelto un semi raccolto.

