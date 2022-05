Striscia la Notizia, Michelle Hunziker da capogiro in studio: spacco estremo, la gonna si apre

30 maggio 2022 a

a

a

Michelle Hunziker non passa mai inosservata. I suoi outfit sfoggiati a Striscia la Notizia sono sempre notevoli, anche perché la showgirl italo-svizzera sembra essere in grandissima forma. E così il suo ingresso nello studio del tg satirico di Canale 5, nella puntata dl 30 maggio, è stato una piacevole visione per i telespettatori.

"Barba e sopracciglia, due gemelli". Striscia la Notizia trova il sosia di Giarrusso: è proprio lui, da non credere | Guarda

La Hunziker si è infatti presentata con un vestito lungo bianco e uno spacco importante che le apriva la gonna quasi fino all’inguine, il tutto accompagnato dagli immancabili tacchi che la rendono ancora più statuaria. Anche l’amico e collega Gerry Scotti ha apprezzato, impossibile non farlo: “Guardate che roba, va”. Dopo essere entrati sulle note di “Abbronzatissima”, i due hanno dato vita a una delle solite gag che caratterizzano gli inizi di puntata di Striscia la Notizia.

GUARDA IL VIDEO SUL SITO DI STRISCIA LA NOTIZIA

“Lunedì è un giorno odiato, ma io invece lo amo perché torno qui a Striscia e vedo te”, ha dichiarato Scotti rivolgendosi alla Hunziker, che ha ovviamente gradito i complimenti. “Sei sempre troppo carino. Piuttosto - ha aggiunto - adesso che si sta avvicinando l’estate che cosa pensi di fare?”. “Gli italiani votano metà montagna e metà mare - ha risposto Scotti - io sono uno di quelli che vota mare e, anche se siamo fuori dall’emergenza e si può stare su spiagge affollate, vorrei stare da solo su una mia barchetta”. A questo punto la gag si completa con la Hunziker che fa vedere l’immaginaria “barchetta” di Gerry, ovvero un mega yacht stile oligarca russo.

Striscia la Notizia, ricordate l'infermiera sexy? Ecco com'è e cosa fa oggi, incredibile | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.