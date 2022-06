Non è l'arena, Giletti in diretta da Mosca: "Chi sarà super-ospite". Gode Giuseppe Brindisi, a Mediaset...

03 giugno 2022 a

A Non è l'Arena sta per arrivare un colpaccio. Secondo alcune indiscrezioni, Massimo Giletti sarebbe pronto a condurre la prossima puntata dalla piazza Rossa di Mosca. Cpome anticipato da Repubblica, sarebbero state avviate alcune trattative per poter mandare in onda la puntata di domenica dalla capitale russa. Ricordando le polemiche nate dopo l'intervista di Lavrov a Zona Bianca su Rete 4, di certo Massimo Giletti dovrà fare i conti con i suoi detrattori.



Il clamoroso colpo di Massimo Giletti: dove vuol fare "Non è l'Arena". Scoppia un caso internazionale?

La produzione ha già fatto sapere che di fatto il conduttore non teme attacchi perché "la polemica è il suo pane quotidiano". Ma c'è un altro aspetto di questa vicenda che va analizzato bene. A quanto pare l'ospite di punta di questa puntata dovrebbe essere la portavoce del ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov. Con Marija Zakharova sarebbero in corso delle trattative, ma al momento non c'è alcuna conferma di una sua presenza in diretta. La Zakharova è già stata sanzionata lo scorso 23 febbraio dall'Unione Europea "per aver promosso il dispiegamento di forze russe in Ucraina".

Ma l'eventuale presenza della portavoce di Lavrov in puntata sarebbe comunque un colpo giornalistico per Giletti. Certo non al livello di Giuseppe Brindisi che di fatto ha portato nel suo programma il ministro degli Esteri in persona. Insomma la sfida dei talk show sulla guerra in Ucraina prosegue. E questa volta Giletti ha l'occasione per portare un round dalla sua parte.



