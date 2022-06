Uomini e Donne, vergogna di Armando Incarnato: "Mi ha tirato una sedia", chi lo inchioda

04 giugno 2022 a

Anche se Uomini e Donne ha chiuso i battenti per la stagione estiva i suoi protagonisti continuano a far parlare. Ieri sera, venerdì 3 giugno, in una diretta Instagram sulla pagina di Opinionista Social sono intervenuti Marika Geraci e il fidanzato Diego, Marcello e altri ospiti. Leggendo alcune domande dei followers, che stavano seguendo la chiacchierata, uno di loro ha criticato Armando Incarnato dandogli dell'attore.

Scherzando sul commento Marika ha ricordato che effettivamente il cavaliere avrebbe recitato in un film:"Non so in quanti siano andati a vederlo" ha ironizzato la donna. Marcello a quel punto ha scherzato: "Ma veramente? Allora c'è speranza per tutti". Cogliendo la palla al balzo gli autori di Opinionista Social hanno continuato a prendere in giro Armando e a quel punto Marcello è intervenuto: "Io voglio bene ad Armando. Mi manca. Però manco più io a lui". Poi il racconto di una sedia tirata da Armando che ha spiazzato gli ascoltatori della diretta.

Marcello e Armando hanno spesso litigato a Uomini e Donne e proprio al riguardo l'uomo ha spiegato: "Sì, gli voglio bene a lui, perché io sono un buono fondamentalmente. C’è stata solo una volta che mi ha fatto veramente salire il sangue al cervello. Una volta sì, quando mi ha tirato la sedia dietro. Però per il resto poverino i primi tre mesi di trasmissione non ce la faceva proprio, era proprio nervoso".

