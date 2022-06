Bruno Vespa, l'azzardo: chi mette di fronte a Flavio Briatore, rischio-caos su Rai 1

23 giugno 2022 a

a

a

Lo scontro a distanza si fa ravvicinato: Flavio Briatore e Gino Sorbillo saranno entrambi ospiti di Porta a Porta. Nella puntata di giovedì 23 giugno, Bruno Vespa tratterà la polemica della settimana, quella legata ai costi della pizza. Sì perché se da una parte l'imprenditore attacca chi vende la margherita a cinque euro, dall'altra i pizzaioli napoletani rivendicano la qualità dei loro prodotti. Un vero e proprio colpaccio per il conduttore di Rai 1, che già dal titolo dell'appuntamento "Scontro sulla pizza dei ricchi e dei poveri", preannuncia sorprese. Assieme a Briatore e Sorbillo, anche il vincitore del premio "Pizza dell’anno 2021", Ivano Veccia.

Titolare del Qvinto restaurant a Roma, è lui a detenere il vero record della pizza più cara: 70 euro perché condita al tartufo bianco. Come Briatore, Veccia produce la pizza col prosciutto iberico Patanegra. L'unica differenza? La vende a 30 euro, meno della metà di quella dell’imprenditore.

Intanto, a gettare benzina sul fuoco ci sono i pizzaioli napoletani, che tramite Angelo Pisani, presidente dell'associazione Noi Consumatori, hanno replicato: "Briatore non solo ha perso una bella occasione per fare bella figura, ma ha perso anche un po' la memoria e la riconoscenza verso le tradizioni e la storia. Dobbiamo riconoscergli di aver fatto una buona operazione commerciale con una comunicazione polemica, tanto rimbalzata dai social e dagli addetti ai lavori, quanto stonata e irreale perché la pizza è di tutti e non si mangia solo con il lusso e il denaro".

