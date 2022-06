Rai, cala la mannaia su Michele Guardì: ecco che gli "frega" il posto

27 giugno 2022 a

Recentemente premiato dalla Rai con il riconoscimento Biagio Agnes, Michele Guardì è stato lasciato in panchina da Rai Pubblicità per la presentazione dei palinsesti a Milano per fare spazio a Simona Sala e Pierluigi Diaco. La decisione di Viale Mazzini è stata quella che ad andare davanti agli investitori a Milano saranno solo i volti di Raiuno per il daytime, in panchina quindi quelli di Rai 3.

La conduttrice a essere stata scelta per la presentazione dei palinsesti del day time Rai è stata Mara Venier. La zia d'Italia condurrà martedì 28 giugno a Milano la giornata di presentazione della prossima stagione della televisione pubblica. Ecco quindi che ogni direttore di genere dovrà illustrare al pubblico e ai giornalisti i propri programmi. Per quanto riguarda la fascia del day time ci sarà però una presentatrice d'eccezione: Simona Sala.

Proprio la Sala ha voluto al suo fianco la Venier, ma saranno presenti anche Massimiliano Ossini, conduttore di UnoMattina, poi Eleonora Daniele alla conduzione di Storie Italiane ma anche Antonella Clerici riconfermata per È sempre mezzogiorno. A Milano arriveranno anche Francesca Fialdini confermata per Da noi a ruota libera, e poi Serena Bortone per Oggi è un altro giorno, Alberto Matano per Vita in diretta e infine l'immancabile Flavio Insinna riconfermato per L'Eredità. Il tutto sarà presentato da zia Mara, ovviamente riconfermata per Domenica In che la scorsa stagione ha ottenuto il suo record in termini di ascolti.

