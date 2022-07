Ruben Kahlun, la confessione: "Spero che la Rai mi riconosca quel contratto"

Ruben Khalun 04 luglio 2022 a

a

a

Dopo due anni nel programma Oggi è un altro giorno, Ruben Kahlun - che è stato una delle presenze fisse di Mi Manda RaiTre con Salvo Sottile - si racconta a TvBlog. Il sito specializzato in televisione raccoglie tutti i suoi racconti. Rewind. Ruben Kahlun riavvolge il nastro e racconta l'esperienza del 2007 quando ha partecipato a un game show allora in onda su Italia 1, si intitolava Azzardo. "È stata per me un’esperienza molto interessante, ma anche inattesa. Avevo fatto domanda per partecipare e di certo però non mi aspettavo di rimanere come campione per venticinque puntate. Per qualche settimana ho avuto anche un’effimera popolarità che mi ha portato ad essere riconosciuto per strada", racconta Ruben.

Rai, palinsesto rosso spinto: spunta anche "Lotta Continua", la sinistra spopola

Poi l'arrivo nel 2008 in Rai a TeleCamere. "Dopo la laurea in Scienze Politiche, presi parte al Master in Campagne Elettorali ed Eventi Politici della Sapienza di Roma, che vedeva tra gli enti promotori anche Rai, e andai dunque lì a fare uno stage. Un illuminato dirigente dell’epoca mi disse che probabilmente il miglior posto in cui seguire una campagna elettorale poteva essere TeleCamere e fu una fortunata sliding door, visto che il tirocinio andò bene", dice ancora TvBlog.

Ruben entra al fotofinish alla Scuola di Giornalismo di Perugia quando ha 29 anni e 10 mesi (il limite d’età è 30 anni). "La Scuola di giornalismo di Perugia era allora un canale quasi esclusivo per l’accesso a un contratto giornalistico Rai e io decisi quindi di provare ad entrarci in virtù di questo", svela Ruben. "Ancora oggi mantengo un legame, ricoprendo il ruolo di tesoriere per l’Associazione Giornalisti Scuola di Perugia. Credo che la Scuola sia una delle eccellenze della Rai e mi auguro che vengano sempre di più valorizzate le risorse formatesi lì. Mi fa piacere vedere che tanti nuovi volti del Tg1 di Monica Maggioni provengano dalla Scuola di Perugia".

Rai, cala la mannaia su Michele Guardì: ecco che gli "frega" il posto

Il grande momento arriva quando racconta il legame con Serena Bortone, che conduce Oggi è un altro giorno. "Con Serena Bortone ci conoscevamo, ma non personalmente, mentre Roberto Giannotti era stato mio capo autore a TeleCamere ed è stato sempre una delle persone che più mi ha valorizzato. Ho fatto un colloquio e hanno deciso di prendermi". Infine, gli chiedono: "Sogni professionali accumulati nel cassetto dei desideri ne hai?". E lui: "Il mio sogno professionale è vedermi riconosciuto dalla Rai il contratto giornalistico e un giorno magari riuscire ad entrare in una testata". Gli obiettivi di Ruben Kahlun, insomma, sono chiarissimi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.